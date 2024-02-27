Седьмой раз подряд в стартовом составе "королевского клуба" вышел украинский вратарь Андрей Лунин. В начале второго тайма он совершил суперсейв ногой после удара Исаака Ромеро и отыграл "на ноль", что вызвало восторг в Испании.

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Важные слова для уверенности Лунина

После матча доволен выступлением украинца был и наставник мадридского Реала Карло Анчелотти. Он обратился к Андрею Лунину и отметил его великолепную работу, заявив, что вклад голкипера в победу стал решающим.

Я хочу, чтобы ты знал, что мы победили благодаря тебе,

– сказал итальянец.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел 19 матчей за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов и 9 раз сохранил свои ворота "сухими".

Справка. Следующий матч Реал сыграет 2 марта на выезде против Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. На даный момент "сливочные" занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя Жирону на 6 очков.