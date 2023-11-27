Анчелотти на заметку: Лунин возглавил рейтинг Ла Лиги по одному из важнейших показателей

В воскресенье, 26 ноября, мадридский Реал сыграл матч 14-го тура испанской Ла Лиги. "Сливочные" на выезде встречались с Кадисом.

Гости одержали уверенную победу со счётом 0:3. Ворота "королевского клуба" в третий раз подряд защищал украинский вратарь Андрей Лунин.

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Невероятная статистика Лунина

Он провел "сухой" матч и совершил 4 сейва, один из которых смело можно назвать с приставкой супер. Благодаря этому Андрей довел общую сумму отбитых мячей в чемпионате Испании до 15 после 17 ударов в створ ворот, что составляет 88.2 процента успешных сейвов.

Этот показатель является лучшим результатом Ла Лиги среди вратарей, сыгравших более одного матча в сезоне-2023/2024.

Что интересно, второе место в чемпионате занимает одноклубник и конкурент украинца – Кепа Аррисабалага. Испанец совершил 24 сейва после 30 ударов, что составляет 76.7 процентов успешности, а замыкает тройку Алекс Ремиро из Реал Сосьедад – 76.2 процента (47 сейвов после 63 ударов).

. Несмотря на успешные выступления Андрея Лунина в последних матчах, Карло Анчелотти не стал ему больше доверять. На послематчевой пресс-конференции итальянец заявил , что в следующем поединке в чемпионате место основного вратаря займет Кепа, если успеет восстановиться от травмы

Всего в сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел 5 матчей во всех турнирах, в которых трижды оставлял ворота "сухими" и пропустил 2 гола, Кепа сыграл 13 поединков и 10 раз доставал мяч из сетки своих ворот.

Следующий матч мадридский Реал сыграет в Лиге чемпионов 29 ноября в 22:00 с Наполи, в Ла Лиге – 2 декабря против Гранады, стартовый свисток прозвучит в 19:30.