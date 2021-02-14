Украинский голкипер Реала Андрей Лунин снова показывает чудеса в рамке ворот. Украинец на тренировке выдал серию из мощных сейвов.

Андрей Лунин провел свой дебютный матч в футболке Реала не слишком уверенно, чего не скажешь об игре украинского голкипера на тренировках испанского гранда.

Стоящее Лунин может покинуть Реал: Бетис готов дать украинцу место в основе

Чудо-сейвы Лунина

На видео вратарь сборной Украины тянет классные удары футболистов "Королевского клуба". Сначала ему удалось парировать выстрелы Модрича, Асенсио, Иско и других не менее звездных игроков.

Интересно, что навес под удар делал сам главный наставник Реала Зинедин Зидан. Видно, что тренер не потерял кондиций и даже не слишком хорошие передачи француз мастерски останавливал и скидывал своим подопечным.

Зидан неоднократно отмечал работу украинца на тренировках, но дал Лунину лишь один шанс в официальном матче в кубковом противостоянии против Алькояно. Этот дебют можно отнести в пассив украинцу из-за неубедительной игры в рамке ворот Реала.

Появилась информация, что Андрей может перейти в Бетис. Клуб даже не прочь подписать полноценный контракт с футболистом из Украины. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Соглашение Лунина с Реалом рассчитано до конца июня 2024 года.