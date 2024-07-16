"Хочу играть в Мадриде": останется Лунин в Реале или нет

Вратарь сборной Украины и Реал Мадрида Андрей Лунин скорее всего покинет клуб. Сам игрок выражает желание продолжить карьеру в составе "сливочных".

Андрей провел неплохой сезон-2023/2024, защищая ворота мадридцев. Он смог выиграть конкуренцию у Кепы и хорошо заменить Куртуа. После восстановления Тибо у Лунина меньше шансов попасть в основной состав.

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Лунин и Реал

Игрок неоднократно заявлял, что хочет остаться в "Королевском клубе", но ему нужна игровая практика. Контракт Андрея с Реалом действителен до лета 2025 года.

Я хочу остаться в Реале и хочу играть. Я уже достаточно четко говорил об этом,

– заявил Лунин.

Переговорами между футболистом и клубом занимается агент Жорже Мендеш. В ближайшие дни будет новая встреча по контракту. Решение ожидают через несколько недель.

За Реал Андрей отыграл 31 матч во всех туринрах, 12 раз оставил ворота "сухими", пропустил всего 32 мяча.

Напомним, что именитые клубы Европы заинтересованы Андреем – это Арсенал, Челси, Манчестер Юнайтед, Ювентус. Также у Лунина есть предложения с Ближнего Востока.