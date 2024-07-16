Андрій провів непоганий сезон-2023/2024, захищаючи ворота мадридців. Він зміг виграти конкуренцію у Кепи та добре замінити Куртуа. Після відновлення Тібо у Луніна менше шансів потрапити в основний склад.

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Лунін і Реал

Гравець неодноразово заявляв, що хоче залишитись в "Королівському клубі", але йому потрібна ігрова практика. Контракт Андрія з Реалом дійсний до літа 2025 року.

Я хочу залишитись в Реалі і хочу грати. Я вже досить чітко говорив про це,

– заявив Лунін.

Перемовинами між футболістом і клубом займається агент Жорже Мендеш. В найближчі дні буде нова зустріч щодо контракту. Рішення очікують через декілька тижнів.

До слова. За Реал Андрій відграв 31 матч у всіх турінрах, 12 разів залишив ворота "сухими", пропустив всього 32 м'ячі.

Нагадаємо, що імениті клуби Європи зацікавлені Андрієм – це Арсенал, Челсі, Манчестер Юнайтед, Ювентус. Також у Луніна є пропозиції з Близького Сходу.