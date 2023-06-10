Трансфер украинца неизбежен: Лунина в Реале заменит опытный испанский голкипер

Мадридский Реал близок к подписанию соглашения с новым дублером для Тибо Куртуа. Это делает почти неизбежным трансфер Андрея Лунина.

Мадридский Реал близок к подписанию контракта с новым голкипером. На место дублера Тибо Куртуа "сливочные" решили пригласить вратаря Хетафе – Давида Сорию.

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Исчезает последняя преграда на пути трансфера Лунина из Реала

Сообщается, что клубы достигли соглашения, а также мадридцы договорились об условиях с самим игроком, который в прошлом сезоне провел 39 матчей в составе Хетафе и является воспитанником Реала.

Таким образом, Реал закроет позицию второго голкипера команды и позволит вратарю сборной Украины покинуть клуб, который понял бесперспективность дальнейшего ожидания шанса стать первым номером Реала, поэтому надеется найти игровое время в другом клубе.

В последнее время заинтересованность в подписании Лунина приписывали немецким. Борусии Дортмунд и Баеру, шотландском Селтика и испанском Вильярреала.

История выступлений Лунина в Испании