Трансфер украинца неизбежен: Лунина в Реале заменит опытный испанский голкипер
Источник:Marca
Мадридский Реал близок к подписанию соглашения с новым дублером для Тибо Куртуа. Это делает почти неизбежным трансфер Андрея Лунина.
Мадридский Реал близок к подписанию контракта с новым голкипером. На место дублера Тибо Куртуа "сливочные" решили пригласить вратаря Хетафе – Давида Сорию.
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Исчезает последняя преграда на пути трансфера Лунина из Реала
Сообщается, что клубы достигли соглашения, а также мадридцы договорились об условиях с самим игроком, который в прошлом сезоне провел 39 матчей в составе Хетафе и является воспитанником Реала.
Таким образом, Реал закроет позицию второго голкипера команды и позволит вратарю сборной Украины покинуть клуб, который понял бесперспективность дальнейшего ожидания шанса стать первым номером Реала, поэтому надеется найти игровое время в другом клубе.
В последнее время заинтересованность в подписании Лунина приписывали немецким. Борусии Дортмунд и Баеру, шотландском Селтика и испанском Вильярреала.
История выступлений Лунина в Испании
- Перебрался в Реал из Зари в 2018 году за 9 миллионов евро.
- Сначала играл в аренде за Леганес, Вальядолид и Овьедо. Суммарно сыграв 29 матчей, в которых пропустил 28 голов и 10 матчей отстоял на ноль.
- С 2020 года стал постоянным дублером Тибо Куртуа, проведя в составе мадридцев 17 матчей (12 в последнем сезоне) – 19 пропущенных и 4 "сухих" поединка.
- Завоевал пять трофеев: чемпионат Испании, Суперкубок, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.