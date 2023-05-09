Феноменально быстро восстановившись: бывшая звезда Карпат получил чудовищную травму челюсти – видео
Источник:AS
Лукас Перес оказался в центре внимания во время одного из матчей Сегунды. Бывший футболист Карпат получил жуткую травму.
Нынешний футболист Депортиво получил неприятное повреждение во время матча. Пострадала челюсть игрока.
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Жажда футбола
У Лукаса Переса достаточно неприятный опыт на футбольном поле. Его Депортовно, выступающее в Сегунди Б, проводило встречу с Алькорконом. Для испанского нападающего поединок завершился по самому худшему сценарию.
В верховой борьбе Перес столкнулся с игроком команды соперника, вражеский футболист голой сыграл в лицо Лукаса. Как результат у испанского нападающего диагностировали перелом скуловой дуги, поскольку удар во время столкновения был очень сильным.
Пока Переса успешно прооперировали. Срок обновления после челюстной травмы составляет от 10 дней до двух недель. Но вот Лукас столько проводить в лазарете не собирается, поскольку планирует сыграть уже в следующем туре, который состоится 14 мая. К тренировкам же футболист вернулся всего через 12 часов после непривычной операции.
Видео инцидента:
Лукас Перес в Украине.
- В начале 2011 Лукас подписал контракт Карпатами. Самым главным мотивом переезда Переса во Львов было желание играть в еврокубках. Лукас стал одним из ключевых игроков "львов". Испанец принял участие в обеих победах Карпат над ирландским клубом Сейнт-Патрикс Атлетик, поединком с которым львовяне приступили к новому еврокубковому сезону, за чем и пришел Перес. Однако уже в следующей дуэли в раунде плей-офф "львы" уступили греческому ПАОКу (куда впоследствии Лукас перешел). После поражения в Салониках, во Львове арбитр не засчитал чистый гол Лукаса при счете 0:1. Однако испанец впоследствии забил единственный гол львовян с пенальти, а матч завершился вничью 1:1 и "бело-зеленые" завершили еврокубковый сезон.
- За львовский коллектив испанец провел 51 матч, в которых забил 14 голов. После карпатовской кампании Лукас перебрался в киевское Динамо, однако из-за конфликта с тогдашним наставником столичного клуба Блохиным не сыграл ни одного матча.