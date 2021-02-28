Форвард итальянского Интера Ромелу Лукаку отличился в матче чемпионата против Дженоа уже на первой минуте. Мяч влетел в ворота на 32-й секунде матча.

Дженоа развела мяч из центра поля. Но после заброса вперед, защитники Интера его перехватили – Басони головой сбросил вперед, Барелла прокинул мяч на Лукаку, тот отдал пас на Мартинеса. И получив обратный пас, Лукаку побежал к воротам соперника. Форвард сместился вправо, а после этого пробил в левый от себя угол ворот.

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Перин, стоявший на воротах, ошибся. Он начал пятиться, и не сумел среагировать как следует на удар.

Видео гола Лукаку

Для Лукаку это 18-й гол в чемпионате Италии в этом сезоне. Благодаря этому он на втором месте в гонке бомбардиров. У первого Роналду 19 голов. Он забил в матче против Вероны, но Ювентус не сумел победить.