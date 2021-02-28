Туринский Ювентус вновь потерял очки в чемпионате Италии. В субботу, 27 февраля, Ювентус не сумел победить Верону в рамках 24 тура Серии А.

Верона – Ювентус 1:1

Голы: Барак, 77 – Роналду, 49

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Первый момент в матче возник именно у ворот Вероны. После того как голкипер хозяев неудачно выбил мяч, на ударную позицию вышел Рэмзи. Однако валлиец не смог попасть в створ ворот.

Верона ответила не менее остро. Навес в штрафную туринцев завершился ударом Фараоне головой. Щенсный сумел отбить мяч, хотя голкиперу помог и каркас ворот.

Еще один момент у ворот Вероны создал Кьеза. Федерико прошел в штрафную хозяев и пробил низом. Сильвестри не без проблем отбил мяч.

После перерыва Ювентусу все-таки удалось открыть счет в игре. Защитники Вероны не уследили за Роналду, который в штрафной откликнулся на передачу Кьезы и пробил мимо голкипера.

Но удержать победу подопечные Андреа Пирло не смогли. На 77 минуте Лазович навесил в штрафную гостей на Барака. Тот перевесил в воздухе Алекса Сандро и пробил в верхний угол – 1:1.

Из-за потери очков Ювентус упустил шанс догнать Милан в турнирной таблице. Туринцы остались на 3 месте. Отставание от лидирующего Интера составляет 7 очков.

Верона – Ювентус видеообзор