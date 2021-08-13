Рекорд Лукаку

Теперь Ромелу Лукаку – рекордсмен по сумме трансфертных платежей в футбольном мире. В целом за его переходы команды заплатили 327,56 миллиона евро.

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Лукаку побил рекорд по общей сумме трансфера, который принадлежал Неймару – 310,2 миллиона евро. До этого бельгийский нападающий был на третьем месте, и он обошел и Криштиану Роналду, за которого в общем заплатили 230 миллионов евро.

Кто и сколько платил за Лукаку

Челси дважды платил за его трансфер. Впервые это было в августе 2011 года, когда за 18-летнего игрока "аристократы" заплатили 15 миллионов евро бельгийскому Андерлехту. Но тогда проявить себя Лукаку не сумел, отправившись сначала в аренду в Вест Бромвич. Там он "наколотил" 17 голов в 35 матчах АПЛ. Но руководство Челси это не впечатлило – очередная аренда. На этот раз в Эвертон за 3,5 миллиона евро.

Лукаку продолжил забивать и в Эвертоне, поэтому руководство "ирисок" через год воспользовалось возможностью и выкупило игрока за 35,36 миллиона евро. Через три года он принес Эвертону дополнительно 50 миллионов евро, когда его удалось продать в Манчестер Юнайтед за 84,7 миллиона евро.

Проходит еще два сезона, и на этот раз Лукаку уже переходит в Интер за 74 миллиона евро.

12 августа 2021 года, через десять лет, Челси снова покупает Лукаку. На этот раз за 115 миллионов евро, что на 100 миллионов больше, чем в предыдущий раз.

Какие еще рекорды побил Лукаку

Форвард стал самым дорогим трансфером чемпионата Италии. До этого рекорд принадлежал Полю Погба, который перешел из Ювентуса в Манчестер Юнайтед за 105 миллионов евро.

Лукаку дважды представлен в топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ – на шестом месте (переход из Эвертона в МЮ за 84,7 миллиона евро) и на втором (из Интера в Челси за 115 миллионов евро). Ему не хватило 2,5 миллиона евро, чтобы повторить рекорд АПЛ – за несколько дней до этого Джек Грилиш перешел в Манчестер Сити за 117,5 миллиона евро.

Лукаку стал одним из 12 игроков, за которых заплатили более 100 миллионов евро. Он разместился на девятом месте. Лидерство удерживает Неймар с ценником в 222 миллиона евро.

Издание Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в 100 миллионов евро. Он четвертый в списке среди самых дорогих центральных нападающих. Впереди только Кейн (120 миллионов евро), Эрлинг Голанд (130 миллионов евро) и Килиан Мбаппе (160 миллионов евро).