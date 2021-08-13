Рекорд Лукаку

Тепер Ромелу Лукаку – рекордсмен за сумою трансферних платежів у футбольному світі. Загалом за його переходи команди заплатили 327,56 мільйона євро.

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Лукаку побив рекорд по загальній сумі трансферу, який належав Неймару – 310,2 мільйона євро. До цього бельгійський нападник був на третьому місці, тож він обійшов і Кріштіану Роналду, за якого загалом заплатили 230 мільйонів євро.

Хто і скільки платив за Лукаку

Челсі двічі платив за його трансфер. Вперше це було у серпні 2011 року, коли за 18-річного гравця "аристократи" заплатили 15 мільйонів євро бельгійському Андерлехту. Але тоді проявити себе Лукаку не зумів, відправившись спочатку в оренду в Вест Бромвіч. Там він "наколотив" 17 голів в 35 матчах АПЛ. Але керівництво Челсі це не вразило – чергова оренда. Цього разу в Евертон за 3,5 мільйони євро.

Лукаку продовжив забивати і в Евертоні, тож керівництво "ірисок" через рік скористалося можливістю і викупило гравця за 35,36 мільйона євро. Через три роки він приніс Евертону додатково 50 мільйонів євро, коли його вдалося продати в Манчестер Юнайтед за 84,7 мільйона євро.

Минає ще два сезони, і цього разу Лукаку вже переходить в Інтер за 74 мільйони євро.

12 серпня 2021 року, через десять років, Челсі знову купує Лукаку. Цього разу за 115 мільйонів євро, що на 100 мільйонів більше, аніж попереднього разу.

Які ще рекорди побив Лукаку

Форвард став найдорожчим трансфером чемпіонату Італії. До цього рекорд належав Полю Погба, який перейшов з Ювентуса в Манчестер Юнайтед за 105 мільйонів євро.

Лукаку двічі представлений у топ-10 найдорожчих трансферів АПЛ – на шостому місці (перехід з Евертона в МЮ за 84,7 мільйона євро) та другій сходинці (з Інтера в Челсі за 115 мільйонів євро). Йому не вистарчило 2,5 мільйона євро, щоб повторити рекорд АПЛ – за декілька днів до цього Джек Гріліш перейшов в Манчестер сіті за 117,5 мільйона євро.

Лукаку став одним з 12 гравців, за яких заплатили понад 100 мільйонів євро. Він розмістився на 9-у місці. Лідерство утримує Неймар з цінником у 222 мільйони євро.

Видання Transfermarkt оцінює 28-літнього нападника в 100 мільйонів євро. Він четвертий у списку серед найдорожчих центральних нападників. Попереду лише Гаррі Кейн (120 мільйонів євро), Ерлінг Голанд (130 мільйонів євро) та Кіліан Мбаппе (160 мільйонів євро).