Лукаку осознает, что натворил, – Тухель рассказал о примирении с футболистом

Главный тренер Челси Томас Тухель заявил, что команда закрыла тему в отношении нападающего Ромелу Лукаку. Футболист извинился и приступил к тренировкам.

Тухель: Нет никаких сомнений в преданности Лукаку команде

Наставник лондонского клуба рассказал, что футболист осознал свою вину и начал тренировки в команде.

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Мне важно было понять, что в том интервью не было злых намерений. Проблема не так велика, как люди ее видят. Это не мелочь, конечно, но мы можем сохранять спокойствие и принять его извинения,

– сказал Тухель.

По словам наставника Челси, Лукаку осознает свою вину.

"Ромелу осознает, что натворил. Он чувствует вину и хочет все уладить. Возможно, отголосок этого интервью еще долго будет нас сопровождать, но Лукаку может справиться с давлением. В любом случае у него нет выбора. Он игрок Челси", – подчеркнул тренер.

Также Тухель надеется, что болельщики поддержат звездного форварда.

"Нет никаких сомнений в преданности Лукаку команде. Он работает на максимум. Надеюсь, болельщики будут его поддерживать. Пора двигаться дальше", – подытожил Тухель.

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