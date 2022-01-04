Лукаку осознает, что натворил, – Тухель рассказал о примирении с футболистом
Источник:Sky Sports
Главный тренер Челси Томас Тухель заявил, что команда закрыла тему в отношении нападающего Ромелу Лукаку. Футболист извинился и приступил к тренировкам.
Тухель: Нет никаких сомнений в преданности Лукаку команде
Наставник лондонского клуба рассказал, что футболист осознал свою вину и начал тренировки в команде.
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Мне важно было понять, что в том интервью не было злых намерений. Проблема не так велика, как люди ее видят. Это не мелочь, конечно, но мы можем сохранять спокойствие и принять его извинения,
– сказал Тухель.
По словам наставника Челси, Лукаку осознает свою вину.
"Ромелу осознает, что натворил. Он чувствует вину и хочет все уладить. Возможно, отголосок этого интервью еще долго будет нас сопровождать, но Лукаку может справиться с давлением. В любом случае у него нет выбора. Он игрок Челси", – подчеркнул тренер.
Также Тухель надеется, что болельщики поддержат звездного форварда.
"Нет никаких сомнений в преданности Лукаку команде. Он работает на максимум. Надеюсь, болельщики будут его поддерживать. Пора двигаться дальше", – подытожил Тухель.
Конфликт Лукаку в Челси
- Бельгийский футболист не попал в заявку на первый матч в 2022-м году против Ливерпуля. В СМИ сообщили, что причиной такого решения может быть недавнее интервью Лукаку, где он заявил, что крайне недоволен своим положением в лондонском клубе.
- Тренер Челси Томас Тухель выразил свое возмущение по поводу слов форварда и подчеркнул, что Ромелу не стоило публично высказывать свое недовольство.
- Также он рассказал, почему бельгийский футболист не сыграл против Ливерпуля.
- Тухеля поддержали и игроки Челси. Футболисты подчеркнули, что не понимают решения Ромелу.