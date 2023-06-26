Легенда мадридского Реала не соблазнился на деньги шейхов и продлил контракт

Несмотря на сумасшедшие деньги, которые сейчас предлагают футболистам клубы Ближнего Востока, не все элитные футболисты готовы покидать Европу. Одним из таких стал Лука Модрич.

Хорватский Банджамин Баттон пока не собирается уходить на пенсию или доигрывать в менее статусных клубах. Поэтому в очередной раз продлил контракт с Реалом.

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Еще на год в Мадриде

"Сливочные" официально сообщили о продлении контракта с центральным полузащитником Лукой Модричем. Новое соглашение с 37-летним хорватом рассчитано до конца июня 2024 года.

Модрич, который является единственным игроком, кто сыграл в трех десятилетиях на Чемпионатах мира и Европы, в сезоне-2022/2023 забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 52 матчах за клуб во всех турнирах.

Самые памятные моменты игры хорвата в Реале: смотрите видео

Карьера Луки Модрича в Реале