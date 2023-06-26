Сторонам удалось договориться о 2-летнем контракте до конца 2025 года. Клаусула за Илкая Гюндогана составляет 400 миллионов евро.
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Замена Бускетса
Барселоне же футболист достался совершенно бесплатно. Ведь у Гюндогана 30 июня 2023 года истекает контракт с Манчестер Сити.
Это замечательное усиление центра поля для каталонцев, которые простились с капитаном и опытным полузащитником Серхио Бускетсом. Испанец продолжит свою карьеру в одном клубе с Лионелем Месси и украинцем Сергеем Кривцовым – Интер Майами.
Барселона представила трансфер Гюндогана: смотрите видео
Напомним, что Барселона, как и МанСити, стала чемпионом в сезоне-2022/2023.
Гюндоган же в этом прошедшем сезоне отыграл 51 матч, в которых был лидером "блаугранас". В сыгранных поединках Илкай отметился 11 голами и 7 ассистами.
- До этого перехода Гюндоган еще никогда не выступал в испанской Ла Лиге.
- До переезда в МанСити полузащитник поиграл в Германии за Боруссию Дортмунд, Бохум и Нюрнберг.
- С лета 2016-го выступал за "горожан", за которых с того момента провел больше всего в карьере матчей – 304 (60 мячей и 40 результативных передач).
- За свою карьеру Гюндоган завоевал 19 трофеев.