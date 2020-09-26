Звездный нападающий Луис Суарес стал игроком мадридской "атлетики" и уже в новом сезоне сможет сыграть против "Барселоны", которая указала футболисту "на дверь". Контракт уругвайца с "матрасниками" рассчитан на 2 сезона.

О подписании бывшего игрока каталонцев сообщила пресс-служба мадридского клуба.

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Уругваец прошел медосмотр и подписал 2-летний контракт с "Атлетико". В соглашении о переходе уругвайца нет фиксированной суммы, но в виде бонусов прописаны шесть миллионов евро.

Футболист будет выступать за "Атлетико" с "9" номером на спине.

В четверг, 24 сентября, Луис Суарес провел прощальную пресс-конференцию, которую посетили лишь 5 футболистов "Барселоны". Среди них были Жерар Пике, Жорди Альба, Лионель Месси, Серхи Роберто и Серхио Бускетс.

Трансферный интерес со стороны клубов

После назначения Рональда Кумана главным тренером "Барселоны", он заявил, что Луис Суарес не входит в его планы. Была информация, что Суарес может перейти в итальянский "Ювентус". Но проблемой стало то, что он считался бы легионером в клубе. Поэтому ему пытались выработать итальянское гражданство. Для этого надо было сдать экзамен по итальянскому языку. Сейчас в Италии проводится расследование, что Суарес мог получить заранее ответы на экзамен. Переход в "Ювентус" сорвался.

Когда возникла вероятность перехода Суареса в "Атлетико", Бартомеу отказался отпускать нападающего мадридского клуба бесплатно. Ведь это усиление конкурента на внутренней арене. Но после встречи с агентом игрока, таки согласился на переход.

Луис Суарес перешел в "Барселону" летом 2014 года из "Ливерпуля" за 82 миллиона евро. Нападающий пропустил первые четыре месяца из-за дисквалификации – на Чемпионате мира 2014 года он укусил итальянца Джорджио Кьеллини.

За "Барселону" Суарес сыграл в 283 матчах, забив 198 голов. Он выиграл 13 титулов с командой.