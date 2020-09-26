Зірковий нападник Луїс Суарес став гравцем мадридського "Атлетко" та вже у новому сезоні зможе зіграти проти "Барселони", яка вказала футболісту "на двері". Контракт уругвайця із "матрасниками" розрахований на 2 сезони.

Про підписання колишнього гравця каталонців повідомила пресслужба мадридського клубу.

До теми: Луїс Суарес переходить в "Атлетіко": "Барселона" погодилася відпустити нападника

Уругваєць пройшов медогляд і підписав 2-річний контракт з "Атлетіко". В угоді про перехід уругвайця немає фіксованої суми, але у вигляді бонусів прописані шість мільйонів євро.

Футболіст виступатиме за "Атлетіко" із "9" номером на спині.

У четвер, 24-го вересня, Луїс Суарес провів прощальну пресконференцію, яку відвідали лише 5 футболістів "Барселони". Серед них були Жерар Піке, Жорді Альба, Ліонель Мессі, Серхі Роберто та Серхіо Бускетс.

Трансферний інтерес зі сторони клубів

Після призначення Рональда Кумана головним тренером "Барселони", він заявив, що Луїс Суарес не входить в його плани. Була інформація, що Суарес може перейти до італійського "Ювентуса". Але проблемою стало те, що він вважався б легіонером в клубі. Тому йому намагалися виробити італійське громадянство. Для цього треба було скласти іспит з італійської мови. Зараз в Італії проводиться розслідування, що Суарес міг отримати наперед відповіді на іспит. Перехід в "Ювентус" зірвався.

Коли виникла ймовірність переходу Суареса в "Атлетіко", Бартомеу відмовився відпускати нападника до мадридського клубу безкоштовно. Адже це підсилення конкурента на внутрішній арені. Та після зустрічі з агентом гравця, таки погодився на перехід.

Луїс Суарес перейшов до "Барселони" влітку 2014 року з "Ліверпуля" за 82 мільйони євро. Нападник пропустив перші чотири місяці через дискваліфікацію – на Чемпіонаті світу 2014 року він вкусив італійця Джорджіо К'єлліні.

За "Барселону" Суарес зіграв у 283 матчах, забивши 198 голів. Він виграв 13 титулів з командою.