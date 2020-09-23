Луис Суарес согласовал детали контракта с мадридским "Атлетико", согласившись на снижение зарплаты почти вдвое. "Барселона" согласилась бесплатно отпустить своего форварда, за что получит лишь незначительные бонусы за успехи Суареса в Лиге чемпионов.

О фактически готовом переходе уругвайского форварда в расположение "матрасников" сообщает BBC.

К слову "Ювентус" отказался от Суареса – игрок неожиданно может оказаться в Мадриде

За успехи Суареса в главном клубном турнире "Барселона" может получить символические 4 миллиона евро. Сам форвард согласился на снижение зарплаты почти вдвое, если сравнивать с его доходами в "Барсе" – около 15 миллионов евро в год.

Ранее были сообщения, что уругвайский нападающий может оказаться в туринском "Ювентусе". Но впоследствии у него возникли проблемы с паспортом и трансфер сорвался.

"Барселона "готова была отпустить его бесплатно, но было условие – форвард не должен был перейти в один из "определенных" топ-клубов. Похоже, в эту когорту входил и "Атлетико", ведь президент "Барсы" Хосеп Бартомеу сперва блокировал трансфер.

Мотивировал свою позицию он тем, что не хотел, чтобы форвард перешел в стан одного из ключевых соперников в чемпионате Испании. Но впоследствии, после разговора с представителями Луиса Суареса, каталонский клуб отпустил форварда.

Кратко об успехах Суареса в Каталонии: