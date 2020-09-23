Форвард "Барселоны" Суарес согласовал свой контракт с "Атлетико"
Луис Суарес согласовал детали контракта с мадридским "Атлетико", согласившись на снижение зарплаты почти вдвое. "Барселона" согласилась бесплатно отпустить своего форварда, за что получит лишь незначительные бонусы за успехи Суареса в Лиге чемпионов.
О фактически готовом переходе уругвайского форварда в расположение "матрасников" сообщает BBC.
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За успехи Суареса в главном клубном турнире "Барселона" может получить символические 4 миллиона евро. Сам форвард согласился на снижение зарплаты почти вдвое, если сравнивать с его доходами в "Барсе" – около 15 миллионов евро в год.
Ранее были сообщения, что уругвайский нападающий может оказаться в туринском "Ювентусе". Но впоследствии у него возникли проблемы с паспортом и трансфер сорвался.
"Барселона "готова была отпустить его бесплатно, но было условие – форвард не должен был перейти в один из "определенных" топ-клубов. Похоже, в эту когорту входил и "Атлетико", ведь президент "Барсы" Хосеп Бартомеу сперва блокировал трансфер.
Мотивировал свою позицию он тем, что не хотел, чтобы форвард перешел в стан одного из ключевых соперников в чемпионате Испании. Но впоследствии, после разговора с представителями Луиса Суареса, каталонский клуб отпустил форварда.
Кратко об успехах Суареса в Каталонии:
- Уругвайский форвард перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" летом 2014 года. Тогда каталонский клуб заплатил за его трансфер 94 миллиона евро.
- За 6 лет в Испании Луис Суарес наиграл за "Барселону" 283 матча, в которых забил 198 голов. Кроме того, форвард сыграл уже 113 матчей за сборную Уругвая, отличившись 59 раз. Вместе со сборной в 2011 году он стал чемпионом Америки.