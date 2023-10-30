ФИФА наказала футбольного чиновника за скандальный поцелуй на чемпионате мира

Бывший президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес отстранен от деятельности, связанной с футболом. Соответствующее решение было принято Дисциплинарным комитетом ФИФА.

Сборная Испании нарушила гегемонию США и выиграла женский чемпионат мира 2023 по футболу. Яркую победу затмило поведение экс-президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса.

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Приговор скандальному экс-президенту

На церемонии награждения игроков сборной Испании футбольный чиновник позволил себе лишнего. Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, не дававшую на такую нежность разрешения, а с другой футболисткой на плечах ходил по полю стадиона в Сиднее.

Такое поведение повлекло за собой грандиозный скандал. Рубиалес начал оправдываться, но это вышло не слишком убедительно.

Фунционер не хотел покидать свой пост, но после отстранения от ФИФА на 90 дней вынужден был подать в отставку.

И вот, наконец, Дисциплинарный комитет ФИФА принял окончательное решение. Луиса Рубиалеса отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на три года. Соответствующее постановление было объявлено в понедельник, 30 октября. Рубиалес нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА: "Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры". Бывший функционер имеет возможность оспорить решение.

Отметим, что на этом неприятности Рубиалеса не закончились. Испанская прокуратура обвинила экс-президента Федерации футбола Испании в сексуальном насилии из-за поцелуя Эрмосо и последующих попыток оказать давление на игрока и ее семью, чтобы они поддержали его версию событий.