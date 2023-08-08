31 августа 2023 у испанского наставника сбегает контракт с Украинской ассоциацией футбола. После чего УАФ придется приступить к поиску нового главного тренера для женской сборной.

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Кортес: Мы прощаемся с гордостью

Напомним, что в середине ноября 2021 года поклонников украинского женского футбола всколыхнула новость о назначении Луиса Кортеса на должность наставника женской сборной Украины. Тогда испанец сменил в этом кресле Наталью Зинченко.

Бывший тренер каталонской Барселоны, в сезоне-2020/2021 приведший "блаугранас" к победе в женской Лиге чемпионов, был готов выводить украинский женский футбол на новый уровень. Однако полномасштабное вторжение России в Украину разрушило все планы амбициозного наставника.

О своем уходе Кортес сообщил через свой профиль в инстаграмме, в котором простился с женской сборной и болельщиками. Испанец признался, что многому научился у украинцев, которые не сломались после ужасного 24 февраля 2022 года.

Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас в течение этого времени. Я иду с грустью из-за того, что не смог сыграть ни одной домашней игры в Украине, но уверен, что рано или поздно вы сможете заполнить стадионы, поддерживая свою женскую команду. И я буду там,

– говорится в письме Кортеса.



Прощальное письмо Луиса Кортеса / Фото с инстаграмма наставника

К слову. Женскую сборную Украины по футболу покинул лучший тренер сезона 2020/2021, когда Кортес еще работал во главе женской команды Барселоны.