В новый сезон Михаил Мудрик входит с новым игровым номером. Лондонское Челси сделало украинца новой десяткой команды.
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В новый сезон с новым легендарным номером
Мудрик будет играть под 10-ю, которую в прошлом сезоне носил американец Кристиан Пулишич. 24-летний нападающий из США 13 июля 2023 года перешел в итальянский Милан.
А вот под прежним номером Мудрика (15-м) теперь будет играть новичок "синих" Николас Джексон, перешедший из испанского Вильярреала. Новобранец лондонского клуба акцентирован на атаку и будет играть на позициях чистого форварда.
Михаил Мудрик – новая десятка Челси / Скриншот с сайта лондонского клуба
Такой выбор номера намекает на то, что в лондонском клубе доверят Мудрику. Ведь не так-то легко получить такой культовый номер, как 10-й.
На предсезонном собрании Мудрик еще играл в контрольных матчах Челси под старым номером, получившим после подписания контакта с "аристократами".
13 августа Мудрик может провести свой первый матч под новым игровым номером. В этот день Челси в первом туре АПЛ-2023/2024 сыграет дома против Ливерпуля.
Скромное начало карьеры Мудрика в Челси
- 15 января 2023 Михаил Мудрик стал футболистом Челси.
- Контракт украинского левого вингера рассчитан до конца июня 2031 года.
- В прошлом сезоне успел сыграть за "синих" в 17 матчах, в которых отдал две дебютные результативные передачи. Пока что отметился одним голом, но в товарищеском поединке во время турне в США в ворота Брайтона. Примечательно, что Михаил забил команде своего бывшего наставника в Шахтере Роберто Де Дзерби.