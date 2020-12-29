Единственному украинскому чемпиону мира по боксу Далакяну бросили вызов
Единственный действующий украинский чемпион мира по боксу Артем Далакян получил вызов на бой. Чемпион мира по версии WBA может провести бой против Луиса Консепсьона.
Временный чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Луис Консепсьон заявил о желании провести бой против Артема Далакяна. Об этом сообщает BoxingScene.
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Боксер из Панамы, который не дрался с февраля 2020 года, рассказал, что отказался от нескольких поединков из-за своей формы.
"2020 был очень тяжелым. У меня был только один бой, в котором я стал временным чемпионом мира. Я не дрался с февраля. В течение года мне предлагали провести несколько боев, но ситуация не позволяла мне прийти в форму. Поэтому мне пришлось отказаться" – сказал Консепсьон.
Он добавил, что в 2021 году стремится отобрать титул WBA у Артема Далаякяна.
Хорошо, что бокс возвращается и появляется все больше боксерских ивентов. В следующем году я хочу драться с Далакян и забрать свой титул WBA,
– сказал Консепсьон.
Артем Далакян – единственный украинский чемпион
В 2020 году в Украине остался один действующий чемпион мира по боксу. Чемпионский пояс WBA в легчайшем весе сохранил Артем Далакян.
На начало 2020 года 33-летний Далакян победил Хосбера Переса и четвертый раз подряд защитил титул.
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