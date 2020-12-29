Единственный действующий украинский чемпион мира по боксу Артем Далакян получил вызов на бой. Чемпион мира по версии WBA может провести бой против Луиса Консепсьона.

Временный чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Луис Консепсьон заявил о желании провести бой против Артема Далакяна. Об этом сообщает BoxingScene.

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Боксер из Панамы, который не дрался с февраля 2020 года, рассказал, что отказался от нескольких поединков из-за своей формы.

"2020 был очень тяжелым. У меня был только один бой, в котором я стал временным чемпионом мира. Я не дрался с февраля. В течение года мне предлагали провести несколько боев, но ситуация не позволяла мне прийти в форму. Поэтому мне пришлось отказаться" – сказал Консепсьон.

Он добавил, что в 2021 году стремится отобрать титул WBA у Артема Далаякяна.

Хорошо, что бокс возвращается и появляется все больше боксерских ивентов. В следующем году я хочу драться с Далакян и забрать свой титул WBA,

– сказал Консепсьон.

Во внимание. 35-летний боксер провел 37 поединков. В его активе 39 побед (28 нокаутом) и 8 поражений.

Артем Далакян – единственный украинский чемпион

В 2020 году в Украине остался один действующий чемпион мира по боксу. Чемпионский пояс WBA в легчайшем весе сохранил Артем Далакян.

На начало 2020 года 33-летний Далакян победил Хосбера Переса и четвертый раз подряд защитил титул.