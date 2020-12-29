Єдиний чинний український чемпіон світу з боксу Артем Далакян отримав виклик на бій. Чемпіон світу за версією WBA може провести бій проти Луїса Консепсьона.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Луїс Консепсьон заявив про бажання провести бій проти Артема Далакян. Про це повідомляє BoxingScene.

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Боксер з Панами, який не бився з лютого 2020 року, розповів, що відмовився від декількох поєдинків через свою форму.

"2020 рік був дуже важким. У мене був тільки один бій, в якому я став тимчасовим чемпіоном світу. Я не бився з лютого. Протягом року мені пропонували провести декілька боїв, але ситуація не дозволяла мені прийти у форму. Тому мені довелося відмовитися", – сказав Консепсьон.

Він додав, що у 2021 році прагне відібрати титул WBA в Артем Далаякяна.

Добре, що бокс повертається і з'являється все більше боксерських івентів. У наступному році я хочу битися з Далакяном і забрати свій титул WBA,

– сказав Консепсьон.

До уваги. 35-річний боксер провів 37 поєдинків. У його активі 39 перемог (28 нокаутом) та 8 поразок.

Артем Далакян – єдиний український чемпіон

У 2020 році в України залишився один чинний чемпіон світу з боксу. Чемпіонський пояс WBA у найлегшій вазі зберіг Артем Далакян.

На початку 2020 року 33-річний Далакян переміг Хосбера Переса та вчетверте поспіль захистив титул.