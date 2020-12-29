Єдиному українському чемпіону світу з боксу Далакяну кинули виклик
Єдиний чинний український чемпіон світу з боксу Артем Далакян отримав виклик на бій. Чемпіон світу за версією WBA може провести бій проти Луїса Консепсьона.
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Луїс Консепсьон заявив про бажання провести бій проти Артема Далакян. Про це повідомляє BoxingScene.
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Боксер з Панами, який не бився з лютого 2020 року, розповів, що відмовився від декількох поєдинків через свою форму.
"2020 рік був дуже важким. У мене був тільки один бій, в якому я став тимчасовим чемпіоном світу. Я не бився з лютого. Протягом року мені пропонували провести декілька боїв, але ситуація не дозволяла мені прийти у форму. Тому мені довелося відмовитися", – сказав Консепсьон.
Він додав, що у 2021 році прагне відібрати титул WBA в Артем Далаякяна.
Добре, що бокс повертається і з'являється все більше боксерських івентів. У наступному році я хочу битися з Далакяном і забрати свій титул WBA,
– сказав Консепсьон.
Артем Далакян – єдиний український чемпіон
У 2020 році в України залишився один чинний чемпіон світу з боксу. Чемпіонський пояс WBA у найлегшій вазі зберіг Артем Далакян.
На початку 2020 року 33-річний Далакян переміг Хосбера Переса та вчетверте поспіль захистив титул.
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