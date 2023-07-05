ПСЖ возглавил звездный тренер, приводивший к триумфу Барселону
5 июля 2023, 18:58Читати новину українською
Источник:ПСЖ
Французский гранд определился с новым главным тренером. Пари Сен-Жермен возглавил бывший наставник Барселоны и сборной Испании Луис Эрике.
Чемпион Франции ПСЖ объявил о назначении Луиса Энрике новым главным тренером. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
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Топовый тренер ПСЖ
На тренерском мостике испанский специалист заменит Кристофа Галтье, которого накануне уволили. Луис Эрике подписал соглашение сроком на два года.
Я рад приехать в Париж, чтобы получить новый опыт. Это так интересно знакомиться с новыми людьми, жить в этом городе, учить новый язык и, прежде всего, тренировать ПСЖ,
– заявил на представлении испанец.
Тренерские достижения Луиса Энрике
- Напомним, что Луис Эрике был культовым игроком, который становился чемпионом в составах двух непримиримых врагов – Реала и Барселоны.
- После завершения игровой карьеры испанец возглавил дубль Барселоны.
- В 2011 году Луис Эрике возглавил итальянскую Рому, с которой поработал всего 1 сезон. После опыта работы на Апеннинах специалист вернулся в Испанию, где сначала тренировал Сельту, а в 2014 году возглавил Барселону.
- Первый сезон в столице Каталонии стал триумфальным. Луис Энрике привел команду к треблу – по очереди одержав победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов. В следующем сезоне "блаугранас" сделали "золотой дубль" – чемпионство и Кубок.
- Период работы в Барселоне стал самым успешным для испанского специалиста. За три года Луис Энрике выиграл 9 трофеев из 13 возможных.
- В 2015 году Луис Эрике был признан "Тренером года" по версии ФИФА.
- В 2018 году Лучо возглавил сборную Испании. На Евро-2020 "Фурия Роха" добралась до полуфинала, где в серии пенальти уступила Италию. В 2021 году Испания дошла до финала Лиги наций. А на ЧМ-2022 испанцы сенсационно уступили в 1/8 финала сборной Марокко.
- С декабря 2022 года Луис Энрике был без работы.