ПСЖ возглавил звездный тренер, приводивший к триумфу Барселону

Французский гранд определился с новым главным тренером. Пари Сен-Жермен возглавил бывший наставник Барселоны и сборной Испании Луис Эрике.

Чемпион Франции ПСЖ объявил о назначении Луиса Энрике новым главным тренером. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Топовый тренер ПСЖ

На тренерском мостике испанский специалист заменит Кристофа Галтье, которого накануне уволили. Луис Эрике подписал соглашение сроком на два года.

Я рад приехать в Париж, чтобы получить новый опыт. Это так интересно знакомиться с новыми людьми, жить в этом городе, учить новый язык и, прежде всего, тренировать ПСЖ,

– заявил на представлении испанец.

Тренерские достижения Луиса Энрике