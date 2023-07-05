Чемпіон Франції ПСЖ оголосив про призначення Луїса Енріке новим головним тренером. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

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Топовий тренер ПСЖ

На тренерському містку іспанський фахівець замінить Крістофа Галтьє, якого напередодні звільнили. Луїс Еріке підписав угоду терміном на два роки.

Я радий прибути до Парижа, щоб отримати новий досвід. Це так цікаво знайомитися з новими людьми, жити в цьому місті, вивчати нову мову і, перш за все, тренувати ПСЖ,

– заявив на представленні іспанець.

Тренерські здобутки Луїса Енріке