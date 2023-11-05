Луис Диас спас Ливерпуль и трогательно поддержал отца, которого похитили террористы: видео

Гол колумбийского вингера в компенсированное время позволил команде Клоппа избежать позорного поражения. Сам Луис напомнил миру, что его папа до сих пор в плену террористов.

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 11 тура АПЛ. В последней игре воскресенья Ливерпуль отправился на выезд в аутсайдер турнира Лутона, пишет 24 канал.

По теме Звезда Ливерпуля положил на газон двух соперников, но не забил в пустые ворота: видео фейла

Ливерпуль едва спасся

Команда Юргена Клоппа была явным фаворитом дуэли, но хозяева смогли создать проблемы красным. На 80-й минуте Лутон провел шикарную контратаку, в которой удалось отличиться Чонгу.

Новичок АПЛ был близок к сенсационной победе, но на 90+5 минуте Ливерпуль вырвал ничью. Подачу Эллиотта удачно головой замкнул вышедший на замену Луис Диас за десять минут до этого.

Луис Диас поддержал папу

Это было первое появление вингера на поле после того, как его родителей в Колумбии похитили террористы ELN (террористическая коммунистическая группировка). Мать Луиса уже удалось уволить, тогда как папы обещают отпустить в ближайшее время.

Луис Диас поддержал отца/скриншот

Читайте также Неудачный вояж в АПЛ: украинец Андрей Воронин вошел в рейтинг самых больших провалов Ливерпуля

После гола в ворота Лутона Диас продемонстрировал футболку с надписью "Свободу папе". Отметим, что это уже четвертая осечка Ливерпуля в этом сезоне. Команда Юргена Клоппа занимает 3-е место, а расстояние до лидера МанСити составляет три балла.

Видеообзор матча Лутон – Ливерпуль