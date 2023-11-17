В ночь на 17 ноября в Южной Америке прошли матчи 5 тура квалификации к чемпионату мира-2026. который пройдет в США, Канаде и Мексике. Матдей оказался наполненным сенсациями, ведь одновременно уступили главные фавориты отбора, пише 24 канал.

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Аргентина проиграла Уругваю, в то время как бразильцы не смогли взять ни балла на выезде против Колумбии. Для "пентакампеоне" все начиналось неплохо, на четвертой минуте Мартинелли открыл счет по передаче Винисиуса.

Впрочем, после этого бразильцы сдали. Сначала Винисиус покинул поле из-за травмы, а во втором тайме пропустили дважды от Луиса Диаса. Вингер Ливерпуля дважды удачно пробил головой после навесов, заставив капитулировать своего одноклубника Алиссона.

Колумбиец посвятил свои голы папе, присутствовавшему на трибунах. В конце октября террористы взяли родителей Диаса в плен, но довольно быстро отпустили его мать. Отец же игрок был освобожден 9 ноября.

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Победа позволила "кофейникам" обойти Бразилию и закрепиться на третьей строчке. Впереди – только Аргентина и Уругвай. Напомним, что прямо на чемпионат мира выходят 6 из десяти команд зоны КОНМЕБОЛ, тогда как седьмая будет играть в межконтинентальном плей-офф за путевку на Мундиаль.

Видеообзор матча Колумбия – Бразилия: