Ходило немало слухов, что после этого звездный португалец попробует себя в роли футбольного тренера. Бывший партнер КриРо по Манчестер Юнайтед Луи Саа поделился мыслями относительно такой перспективы.

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Француз верит в потенциал Роналду

Экс-форвард "красных дьяволов" считает, что Криштиану Роналду имеет все качества, чтобы стать успешным наставником. Француз заявил, что у 5-кратного обладателя "Золотого мяча" есть страсть и преданность, чтобы однажды вернуться в Манчестер Юнайтед и стать там помощником или даже главным тренером.

"Его второй срок в клубе закончился не так, как все надеялись, и вы понимаете, почему это его разочаровало. Он не видел того самого голода и страсти молодых игроков, к которым привык. Теперь он будет знать, что ему придется найти новый способ общения, когда станет тренером, который может быть не таким строгим или прямым, как это было, когда он был в клубе.

Роналду должен понять, как достичь успеха, и использовать для этого все свои знания. Мы видели, как Рой Кин стал главным тренером и преуспел. Криштиану поймет, что он должен делать как главный тренер, и я не вижу причин, почему он может быть неуспешным", – сказал Саа.

Справка. Криштиану Роналду играл за Манчестер Юнайтед в 2003-2009 и 2021-2022 годах. Он провел за "красных дьяволов" 346 матчей, в которых забил 145 голов, отдал 64 ассиста и выиграл 9 титулов с клубом.

Напомним, что сейчас португалец выступает за саудовский Аль-Наср. Первый поединок нового сезона в местном чемпионате команда проведет 22 августа.