Поединок закончился результативной ничьей со счетом 3:3. Первый гол этой встречи стал настоящей изюминкой и завирусился в сети, пишет 24 Канал.

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Классический британский перформанс из прошлого

Он был забит в классическом английском стиле XX века. Мяч в течение долгого времени находился исключительно в воздухе и стал настоящим антиподом бразильской Joga Bonito.

После навеса от одного из игроков гостей мяч пытались выбить хозяева, однако им не удалось это сделать качественно. Завязалась воздушная дуэль между футболистами, которую после седьмого (!) подряд касания мяча головой трансформировал в гол форвард Харрогейта Джеймс Дейли.

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Отметим, что автор гола 24-летний Джеймс Дэйли является воспитанником Кристал Пэлес. Он выступал за молодежные команды "орлов", однако за основу так и не дебютировал.