Ходило чимало чуток, що після цього зірковий португалець спробує себе в ролі футбольного тренера. Колишній партнер КріРо по Манчестер Юнайтед Луї Саа поділився думками щодо такої перспективи.

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Француз вірить у потенціал Роналду

Ексфорвард "червоних дияволів" вважає, що Кріштіану Роналду має всі якості, щоб стати успішним наставником. Француз заявив, що у 5-разового володаря "Золотого м'яча" є пристрасть і відданість, щоб одного разу повернутися в Манчестер Юнайтед і стати там помічником або навіть головним тренером.

"Його другий термін у клубі закінчився не так, як усі сподівалися, і ви розумієте, чому це його розчарувало. Він не бачив того самого голоду та пристрасті молодих гравців, до яких звик. Тепер він знатиме, що йому доведеться знайти новий спосіб спілкування, коли стане тренером, який може бути не таким суворим або прямим, як це було, коли він був у клубі.

Роналду повинен зрозуміти, як досягти успіху, і використати для цього всі свої знання. Ми бачили, як Рой Кін став головним тренером і досяг успіху. Кріштіану зрозуміє, що він повинен робити як головний тренер, і я не бачу причин, чому він може бути неуспішним", – сказав Саа.

Довідка. Кріштіану Роналду грав за Манчестер Юнайтед у 2003-2009 та 2021-2022 роках. Він провів за "червоних дияволів" 346 матчів, у яких забив 145 голів, віддав 64 асисти та виграв 9 титулів із клубом.

Нагадаємо, що наразі португалець виступає за саудівський Аль-Наср. Перший поєдинок нового сезону в місцевому чемпіонаті команда проведе 22 серпня.