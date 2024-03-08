Пример для Джошуа: британский боксер эффектно нокаутировал соперника в первом раунде - видео

Луи Грин долго не церемонился с Джеком Макгенном и отправил того отдыхать уже на второй минуте поединка. Для Макгенна это было дебютное поражение в профессиональной карьере.

В Саудовской Аравии в пятницу, 8 марта, проходит грандиозный вечер бокса. Хедлайнером события в Эр-Рияде станет противостояние между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну, пишет 24 канал.

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Экспресс-нокаут от британца

Между тем, несколько интересных боев уже состоялось в андеркарде. Один из самых быстрых выдали британцы Луи Грин и Джек Макгенн в первом среднем весе (до 69,8 килограмма).

Встреча должна была длиться максимум четыре раунда, но Грин разобрался с соперником уже в первом. Луи зажал соперника в угол и эффектно нокаутировал его, когда прошло всего полторы минуты боя.

Видео нокаута от Грина:

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Для Луи это была 17-я победа в карьере, еще четыре раза британец уступал. А вот для Макгенна поражение стало дебютным на профессиональном уровне, до этого он выиграл 9 поединков и один свел к ничьей.

К слову, в андеркарде боя Джошуа – Нганну торжествовал и представитель Украины. Андрей Новицки победил американца Хуана Торреса, отправив того в нокаут в третьем раунде.