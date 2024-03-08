В Саудівській Аравії у п'ятницю, 8 березня, проходить грандіозний вечір боксу. Хедлайнером події в Ер-Ріяді стане протистояння між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну, пише 24 канал.

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Експрес-нокаут від британця

Тим часом, кілька цікавих боїв вже відбулось в андеркарді. Один із найшвидших видали британці Луї Грін та Джек Макгенн у першій середній вазі (до 69,8 кілограма).

Зустріч мала тривати максимум чотири раунди, але Грін розібрався із суперником вже у першому. Луї затиснув суперника у кут та ефектно нокаутував його, коли пройшло лише півтори хвилини бою.

Відео нокауту від Гріна:

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Для Луї це була 17-та перемога в кар'єрі, ще чотири рази британець поступався. А ось для Макгенна поразка стала дебютною на професійному рівні, до цього він виграв 9 поєдинків та один звів до нічиєї.

До слова, в андеркарді бою Джошуа – Нганну тріумфував і представник України. Андрій Новицьки переміг американця Хуана Торреса, відправивши того в нокаут у третьому раунді.