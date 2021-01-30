Киевское Динамо провело первый контрольный матч во время сборов в Турции. Команда уступила болгарскому Лудогорцу.

Источник: 24 канал

Для Динамо матч против Лудогорца стал первым на турецком сборе. При этом в Турцию команда прибыла лишь за день до того. Перед тем у игроков было несколько выходных после собрания в ОАЭ.

Динамо удалось открыть счет в этом матче в середине первого тайма. Шапаренко отдал пас на Буяльского и сделал забегание в штрафной. Получив обратной пас, полузащитник сбрасывал под удар Беседина. Но к нападающему мяч не дошел. Защитник Вердон пытался прервать прострел, но срезал мяч в сторону своих ворот. А после этого мяч попал в ногу вратарю Ренану и залетел в ворота.

Видео гола в ворота Лудогорца

Сравнять счет Лудогорца удалось еще до перерыва. И все благодаря "усилиям" защитной линии Динамо. Бущан ошибся, когда выбивал мяч. Тот попал в ногу Забарному, и Каули расстреливал ворота с близкого расстояния.

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Победный гол Лудогорец забил уже после перерыва. После подачи с углового отличился Жозуэ Са.

Таким образом Динамо начинает с поражения сбор в Турции. И теперь готовиться к матчу с тбилисским Динамо, который запланирован на 1 февраля.