Динамо 30 січня зіграло перший контрольний спаринг на других тренувальних зборах в Туреччині. Лудогорець забив усі голи у зустрічі, один з яких у власні ворота.

Джерело: 24 канал

Київський клуб з поразки розпочав другий етап підготовки перед відновленням УПЛ. Вже в середині тайму гравець Лудогорця відкрив рахунок, але на користь Динамо.

Більше про матч: Динамо поступилося Лудогорцю на першому зборі команди в Туреччині: відео

Кумедний автогол

Шапаренко обігрався у стіночку з Буяльським, півзахисник киян віддавав зрячу передачу на вільного Бєсєдіна. Але до нападника м'яч так і не долетів. Захисник Вердон намагався завадити передачі, але зробив цей вкрай невдало, зрізавши м'яч у сторону власних воріт. На шляху до володінь Лудогорця м'яч зачепив і ногу голкіпера та полетів прямо у сітку воріт – 1:0.

Щоправда, кияни не змогли забити. Болгарський клуб відповів Динамо двома результативними ударами. У підсумку – 1:2 перемога Лудогорця.

Відео, як захисник Лудогорця забив у власні ворота