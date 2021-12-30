Лучшим был я, – Левандовский не признал Месси обладателем "Золотого мяча"
Источник:Daily Mail
Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовский подвел итоги уходящего года. Польский форвард остался доволен своими достижениями в 2021 году.
Однако, поляк вообще не согласен с тем, что Лионель Месси в 2021 году в седьмой раз выиграл "Золотой мяч".
К слову Месси выиграл "Золотой мяч" благодаря голосам в Южной Америке, Азии и Океании
"Кто был лучшим? Я выбираю Левандовского. У меня было так много вопросов после "Золотого мяча". В прошлом году они отменили вручение – я не получил награду, хотя выиграл все, что мог. В этом году я забил 69 мячей за один сезон, я сделал все, что было в моих силах, поэтому могу гордиться собой", – заявил он.
Результативность Левандовского
В текущем сезоне 33-летний Левандовский в составе Баварии провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал три результативные передачи.
На данный момент Бавария занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 43 очка в 17 матчах.
Месси выиграл "Золотой мяч"
- 65-я в истории церемония Ballon d'or состоялась 29-го ноября. Победу одержал игрок ПСЖ Лионель Месси.
- Месси опередил Левандовского на 33 балла. Победа Месси вызвала шквал критики в адрес France Football. Болельщики по всему миру считают, что у Левандовского "украли" победу.
- Из-за критики главный редактор France Football Паскаль Ферри заявил, что Левандовскому могут вручить "Золотой мяч" за 2020 год.