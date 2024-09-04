Первый украинец в истории: Андрей Лунин претендует на звание лучшего вратаря 2024 года

4 сентября 2024, 22:45
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Автор: Анатолий Дерека

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Ballon d'Or

Вратарь Реала Андрей Лунин провел феерический сезон за мадридцев и стал победителем Лиги чемпионов. Это не осталось в стороне организаторов церемонии "Золотой мяч".

Уже в конце октября издание France Football проведет церемонию награждения "Золотой мяч-2024". Всего будет разыграно десять индивидуальных наград.

Среди них будет и трофей Яшина, который вручается лучшему вратарю. Организаторы объявили имена десять голкиперов, которые будут претендовать на это звание.

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Лунин идет за наградой

Среди них оказался и украинец Андрей Лунин. 25-летний игрок стал первым представителем нашей страны, который когда-либо претендовал на эту награду.

Список претендентов на трофей Яшина:

  • Андрей Лунин (Реал)
  • Майк Меньян (Милан)
  • Унаи Симон (Атлетик)
  • Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • Гиорги Мамардашвили (Валенсия)
  • Диогу Кошта (Порту)
  • Янн Зоммер (Интер)
  • Грегор Кобель (Боруссия Д)
  • Ронвен Уильямс (Мамелоди Сандаунз)

Церемония награждения премии "Золотой мяч-2024" состоится 28 октября в Париже в театре "Шатле". Отметим, что в прошлом сезоне Андрей Лунин был основным вратарем Реала из-за травмы Тибо Куртуа.

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Украинец поразил своей игрой, проведя 31 матч. Из них десять – насухо. Вместе с "бланкос" Лунин выиграл чемпионат Испании и стал триумфатором Лиги чемпионов.