Вже в кінці жовтня видання France Football проведе церемонію нагородження "Золотий м'яч-2024". Загалом буде розіграно десять індивідуальних нагород.

Серед них буде і трофей Яшина, який вручається найкращому воротарю. Організатори оголосили імена десять голкіперів, які претендуватимуть на це звання.

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Лунін йде за нагородою

Серед них опинився і українець Андрій Лунін. 25-річний гравець став першим представником нашої країни, який коли-небудь претендував на цю нагороду.

Список претендентів на трофей Яшина:

  • Андрій Лунін (Реал)
  • Майк Меньян (Мілан)
  • Унаї Сімон (Атлетік)
  • Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
  • Еміліано Мартінес (Астон Вілла)
  • ГІоргі Мамардашвілі (Валенсія)
  • Діогу Кошта (Порту)
  • Янн Зоммер (Інтер)
  • Грегор Кобель (Боруссія Д)
  • Ронвен Вільямс (Мамелоді Сандаунз)

Церемонія нагородження премії "Золотий м'яч-2024" відбудеться 28 жовтня у Парижі в театрі "Шатле". Відзначимо, що минулого сезону Андрій Лунін був основним воротарем Реала через травму Тібо Куртуа.

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Українець вразив своєю грою, провівши 31 матч. З них десять – насухо. Разом із "бланкос" Лунін виграв чемпіонат Іспанії та став тріумфатором Ліги чемпіонів.