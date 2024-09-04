Вже в кінці жовтня видання France Football проведе церемонію нагородження "Золотий м'яч-2024". Загалом буде розіграно десять індивідуальних нагород.
Серед них буде і трофей Яшина, який вручається найкращому воротарю. Організатори оголосили імена десять голкіперів, які претендуватимуть на це звання.
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Лунін йде за нагородою
Серед них опинився і українець Андрій Лунін. 25-річний гравець став першим представником нашої країни, який коли-небудь претендував на цю нагороду.
Список претендентів на трофей Яшина:
- Андрій Лунін (Реал)
- Майк Меньян (Мілан)
- Унаї Сімон (Атлетік)
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
- Еміліано Мартінес (Астон Вілла)
- ГІоргі Мамардашвілі (Валенсія)
- Діогу Кошта (Порту)
- Янн Зоммер (Інтер)
- Грегор Кобель (Боруссія Д)
- Ронвен Вільямс (Мамелоді Сандаунз)
Церемонія нагородження премії "Золотий м'яч-2024" відбудеться 28 жовтня у Парижі в театрі "Шатле". Відзначимо, що минулого сезону Андрій Лунін був основним воротарем Реала через травму Тібо Куртуа.
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Українець вразив своєю грою, провівши 31 матч. З них десять – насухо. Разом із "бланкос" Лунін виграв чемпіонат Іспанії та став тріумфатором Ліги чемпіонів.