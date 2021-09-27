Лучший тяжеловес мира: Усик резко поднялся в боксерских рейтингах
Источник:BoxRec
Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Энтони Джошуа и завоевания четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO поднялся в обновленных рейтингах.
Усик теперь возглавляет рейтинг лучших супертяжеловесов мира, опередив британцев Энтони Джошуа и Дилиана Уайта. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер имеют статус неактивных боксеров, причем бой между ними запланирован на 9 октября в Лас-Вегасе.
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Александр Усик теперь занимает 4-е место в списке P4P, лучших боксеров независимо от весовой категории. Выше расположены только Сауль Альварес (Мексика), Геннадий Головкин (Казахстан) и Эррол Спенс (США). В то же время Энтони Джошуа спустился с 4-го места на 6-е, пропустив вперед и Теренса Кроуфорда (США).
Лучшие супертяжеловесы мира (по версии BoxRec)
Лучшие боксеры мира независимо от категории, P4P (по версии BoxRec)
Усик отобрал титулы Джошуа: коротко
- Александр Усик в ночь с 25 на 26 сентября победил Энтони Джошуа. Украинский боксер отобрал у британца чемпионские титулы WBO, WBA, IBF, IBO.
- Бой состоялся в Лондоне на переполненном стадионе Тоттенхэм. После победы Усик разрыдался в ринге и станцевал гопак.
- Усик только третий после братьев Кличко украинский чемпион мира в тяжелом весе. Также Усику удалось стать третьим боксером в истории, который выиграл чемпионские титулы в крузервейте и хэвивейте.