Лучший тяжеловес мира: Усик резко поднялся в боксерских рейтингах

Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Энтони Джошуа и завоевания четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO поднялся в обновленных рейтингах.

Усик теперь возглавляет рейтинг лучших супертяжеловесов мира, опередив британцев Энтони Джошуа и Дилиана Уайта. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер имеют статус неактивных боксеров, причем бой между ними запланирован на 9 октября в Лас-Вегасе.

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Александр Усик теперь занимает 4-е место в списке P4P, лучших боксеров независимо от весовой категории. Выше расположены только Сауль Альварес (Мексика), Геннадий Головкин (Казахстан) и Эррол Спенс (США). В то же время Энтони Джошуа спустился с 4-го места на 6-е, пропустив вперед и Теренса Кроуфорда (США).

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