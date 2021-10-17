Лучший теннисист Украины Марченко сыграет в основном раунде Кубка Кремля
Источник:24 канал
Первая ракетка Украины Илья Марченко сумел пробиться в основной раунд Кубка Кремля. Марченко одержал победу в квалификации турнира ATP в России.
Илья Марченко – Юрий Родионов 2:0 (6:4, 6:1)
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Марченко уверенно преодолел квалификационный раунд на турнире в Москве. В полуфинале украинец сломил сопротивление Раду Албота из Молдовы.
В финале квалификации Илья остановил австрийца Юрия Родионова. Матч продолжался почти полтора часа.
В первом сете теннисисты обменялись брейками. Решающим оказался 9 гейм, в котором Марченко во второй раз в матче сделал брейк. После этого украинец подал на сет.
Борьбы во второй партии не было: Марченко сделал три брейка и разгромил австрийца.
Марченко не выступал в России с октября 2014 года. Тогда украинец не преодолел сито квалификации. Лучший результат Марченко в Москве – полуфинал 2009 года.
Украинцы сыграют на Кубке Кремля
- Основной раунд турнира в Москве стартует 18 октября. В мужской сетке Украину представит только Марченко.
- Зато в женской сетке у Украины две представительницы – Ангелину Калинину и Даяну Ястремскую.
- Также в основном раунде может сыграть Леся Цуренко, если выиграет финал квалификации.
- В 2021 году турнир пропустит Элина Свитолина. Украинка выступала в Москве в 2019 году.