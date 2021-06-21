Украина – Австрия: УЕФА определила лучшего игрока матча

Сборная Украины 21 июня проиграла Австрии в решающем матче группы С чемпионата Европы по футболу. УЕФА назвала лучшего игрока матча.

Им стал полузащитник австрийцев Флориан Гриллич. Технический наблюдатель организации Космин Контра оценил выступление футболиста.

К слову Начали осторожно играть, Австрия это почувствовала и начала прессинговать, – Матвиенко о фиаско Украины

"Очень здорово нагружал центральных защитников соперника. Дал своей команде нужный баланс, был уверен и с мячом, так и без него. Прекрасно провел весь матч", – сказал наблюдатель.



Флориан Гриллич – лучший игрок матча Украина – Австрия / Фото: скриншот

Украина – Австрия: коротко о матче