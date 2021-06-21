Им стал полузащитник австрийцев Флориан Гриллич. Технический наблюдатель организации Космин Контра оценил выступление футболиста.
К слову Начали осторожно играть, Австрия это почувствовала и начала прессинговать, – Матвиенко о фиаско Украины
"Очень здорово нагружал центральных защитников соперника. Дал своей команде нужный баланс, был уверен и с мячом, так и без него. Прекрасно провел весь матч", – сказал наблюдатель.
Флориан Гриллич – лучший игрок матча Украина – Австрия / Фото: скриншот
Украина – Австрия: коротко о матче
- Сборная Украины минимально уступила Австрии в третьем туре группы C на Евро-2020 – 0:1.
- Сборная Украины завершила выступление на групповом этапе с двумя поражениями и одной победой. Статистика забитых и пропущенных голов 4 – 5.
- Украинцы проиграли уже седьмой матч за всю историю выступлений на чемпионатах Европы. Команда одержала только две победы.
- Сборная Австрии в 1/8 финала уже 26 июня встретится с Италией.