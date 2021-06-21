Ним став півзахисник австрійців Флоріан Грілліч. Технічний спостерігач організації Космін Контра оцінив виступ футболіста.

До слова Почали обережно грати, Австрія це відчула і почала пресингувати, – Матвієнко про фіаско України

"Дуже здорово навантажував центральних захисників суперника. Дав своїй команді потрібний баланс, був впевнений і з м'ячем, так і без нього. Прекрасно провів весь матч", – сказав спостерігач.



Флоріан Грілліч – найкращий гравець матчу Україна – Австрія / Фото: Скріншот

Україна – Австрія: коротко про матч