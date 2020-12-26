Лучший игрок Динамо в 2020 году: кому свой голос отдал Луческу
Киевское Динамо в статусе лидера завершило первый круг сезона-2020/21. Футболисты традиционно определили топ-3 лучших игроков команды, свои голоса отдал и главный наставник Мирча Луческу.
В голосовании принимают участие 15 игроков и тренер. Очки начисляются по определенной системе. За первое место отдают больше всего – 3 балла, за второе – 2, а за третье соответственно один. Результаты опубликовало издание "Команда №1".
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Лучший в составе киевлян
Больше всего баллов отдали лидеру атакующей линии команды Виктору Цыганкову – 38 очков. Второе почетное место занял Виталий Миколенко – 16. Из 13 пунктов тройку лучших замкнул Виталий Буяльский.
Неудивительно, почему победу отдали 23-летнему вингеру. Цыганков показывал результативную игру и ушел "зимовать" в статусе лучшего бомбардира УПЛ – 8 голов, 3 ассиста в 12 матчах. Такое же количество результативных ударов и у нападающего Олимпика Шахаба Захеди. Оба игрока забили 6 мячей с игры, а еще дважды огорчали голкиперов с пенальти.
- В сезоне 2020/21 Буяльский сыграл в "сине-белой" футболке 8 встреч, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
- Миколенко, который получил "бронзу", провел на поле 10 матчей, голов не забивал, но дважды ассистировал партнерам по команде.
Кому свое преимущество отдал Мирча Луческу? Наставник киевлян, который только в июле 2020 года возглавил столичный клуб, отдал первое место Цыганкову. Сразу за его спиной расположился Буяльский, а третьим стал Шапаренко.
Интересно, что некоторые игроки Динамо отдали свои голоса футболистам извечного соперника Шахтера. Так, голкипер Георгий Бущан отдал третье место натурализованному украинцу Марлос.
Денис Гармаш, который был близок к тому, чтобы покинуть клуб, два пункта отдал атакующему полузащитнику Зари Владиславу Кочергину. Свое одно очко Мораесу подарил еще один динамовец Руслан Нещерет. А Тайсон получил от Георгия Цитаишвили два балла.
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