Киевское Динамо в статусе лидера завершило первый круг сезона-2020/21. Футболисты традиционно определили топ-3 лучших игроков команды, свои голоса отдал и главный наставник Мирча Луческу.

В голосовании принимают участие 15 игроков и тренер. Очки начисляются по определенной системе. За первое место отдают больше всего – 3 балла, за второе – 2, а за третье соответственно один. Результаты опубликовало издание "Команда №1".

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Лучший в составе киевлян

Больше всего баллов отдали лидеру атакующей линии команды Виктору Цыганкову – 38 очков. Второе почетное место занял Виталий Миколенко – 16. Из 13 пунктов тройку лучших замкнул Виталий Буяльский.

Неудивительно, почему победу отдали 23-летнему вингеру. Цыганков показывал результативную игру и ушел "зимовать" в статусе лучшего бомбардира УПЛ – 8 голов, 3 ассиста в 12 матчах. Такое же количество результативных ударов и у нападающего Олимпика Шахаба Захеди. Оба игрока забили 6 мячей с игры, а еще дважды огорчали голкиперов с пенальти.

В сезоне 2020/21 Буяльский сыграл в "сине-белой" футболке 8 встреч, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Миколенко, который получил "бронзу", провел на поле 10 матчей, голов не забивал, но дважды ассистировал партнерам по команде.

Кому свое преимущество отдал Мирча Луческу? Наставник киевлян, который только в июле 2020 года возглавил столичный клуб, отдал первое место Цыганкову. Сразу за его спиной расположился Буяльский, а третьим стал Шапаренко.

Интересно, что некоторые игроки Динамо отдали свои голоса футболистам извечного соперника Шахтера. Так, голкипер Георгий Бущан отдал третье место натурализованному украинцу Марлос.

Денис Гармаш, который был близок к тому, чтобы покинуть клуб, два пункта отдал атакующему полузащитнику Зари Владиславу Кочергину. Свое одно очко Мораесу подарил еще один динамовец Руслан Нещерет. А Тайсон получил от Георгия Цитаишвили два балла.