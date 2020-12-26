Київське Динамо у статусі лідера завершило перше коло сезону-2020/21. Футболісти традиційно визначили топ-3 найкращих гравців команди, свої голоси віддав і головний наставник Мірча Луческу.

У голосуванні беруть участь 15 гравців та керманич. Очки нараховуються за певною системою. За перше місце віддають найбільше – 3 бала, за друге – 2, а за третє відповідно один. Результати опублікувало видання "Команда №1".

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Найкращий у складі киян

Найбільше балів віддали лідеру атакувальної лінії команди Віктору Циганкову – 38 очок. Друге почесне місце посів Віталій Миколенко – 16. Із 13 пунктами трійку найкращих замкнув Віталій Буяльський.

Не дивно, чому перемогу віддали 23-річному вінгеру. Циганков показував результативну гру та пішов "зимувати" у статусі найкращого бомбардира УПЛ – 8 голів, 3 асисти у 12 матчах. Така ж кількість результативних ударів і у нападника Олімпіка Шахаба Захеді. Обидва гравці забили 6 м'ячів з гри, а ще двічі засмучували голкіперів з пенальті.

У сезоні-2020/21 Буяльський зіграв у "блакитно-білій" футболці 8 зустрічей, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

Миколенко, який отримав "бронзу", провів на полі 10 поєдинків, голів не забивав, але двічі асистував партнерам по команді.

Кому свою перевагу віддав Мірча Луческу? Наставник киян, який лише у липні 2020-го року очолив столичний клуб, віддав перше місце Циганкову. Відразу за його спиною розташувався Буяльський, а третім став Шапаренко.

Цікаво, що деякі гравці Динамо віддали свої голоси футболістам одвічного суперника Шахтаря. Так, голкіпер Георгій Бущан віддав третю сходинку натуралізованому українцю Марлосу.

Денис Гармаш, який був близький до того, щоб покинути клуб, два пункти віддав атакувальному півзахиснику Зорі Владиславу Кочергіну. Своє одне очко Мораесу подарував ще один динамівець Руслан Нещерет. А Тайсон отримав від Георгія Цитаішвілі два бали.