Ведущие игроки мира претендуют на звание лучшего футболиста 21-го века. Globe Soccer Awards определили четырех основных номинантов на эту победу. Среди них нет наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

На премии Globe Soccer Awards будут вручать не только награды за лучших футбольных персон, но и всего 21-го века. Список номинантов был обнародован на официальном сайте премии.

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Кто будет претендовать на такое звание?

Криштиану Роналду (Ювентус)

Мохаммед Салах (Ливерпуль)

Лионель Месси (Барселона)

Роналдинью (завершил карьеру)

Интересно, что лишь бразилец Роналдинью стал единственным среди этой четверки, кто уже повесил бутсы на гвоздь.

В список претендентов ранее входил и наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Также в еще двух номинациях будут вручаться награды – "Лучший клуб" и "Лучший тренер" 21-го века.

Номинанты этих премий

Лучшие клубы: Барселона (Испания), Бавария (Германия), Реал (Испания), Аль-Ахли (Египет).

Лучшие тренеры: Жозе Моуринью (Тоттенхэм), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Зинедин Зидан (Реал Мадрид) и Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед).

Еще одной неожиданностью стало присутствие среди футбольных грандов египетского Аль-Ахли.

Церемония награждения состоится 27 декабря в Дубае