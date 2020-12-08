Провідні гравці світу претендують на звання найкращого футболіста 21-го століття. Globe Soccer Awards визначили чотирьох основних номінантів на цю перемогу. Серед них немає наставника збірної України Андрія Шевченка.

На премії Globe Soccer Awards будуть вручати не лише нагороди за найкращих футбольних облич року, а й загалом 21-го століття. Список номінантів був оприлюднений на офіційному сайті премії.

До теми Хто стане найкращим футболістом року на премії Globe Soccer: топ-3 номінантів

Хто претендуватиме на таке звання?

Кріштіану Роналду (Ювентус)

Мохаммед Салах (Ліверпуль)

Ліонель Мессі (Барселона)

Роналдінью (завершив кар'єру)

Цікаво, що лише бразилець Роналдінью став єдиним серед цієї четвірки, хто вже повісив бутси на цвях.

У список претендентів раніше входив і наставник збірної України Андрій Шевченко.

Також у ще двох номінаціях будуть вручатись нагороди – "Найкращий клуб" та "Найкращий тренер" 21-го століття.

Номінанти цих премій

Найкращі клуби: Барселона (Іспанія), Баварія (Німеччина), Реал (Іспанія), Аль-Ахлі (Єгипет).

Найкращі тренери: Жозе Моурінью (Тоттенхем), Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Зінедін Зідан (Реал Мадрид) та Алекс Фергюсон (екстренер Манчестер Юнайтед).

Ще однією несподіванкою стала присутність серед футбольних грандів єгипетського Аль-Ахлі.

Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня в Дубаї