Лучший бомбардир УПЛ Довбик присоединился к Динамо

В расположении киевского Динамо пополнение. Лучший форвард УПЛ Артем Довбик присоединился к чемпиону Украины.

Усиление атаки

Как анонсировалось ранее, Артем Довбик присоединился к Динамо, которое базируется в Румынии. Нападающий сыграет за столичный клуб в благотворительном турне в поддержку Украины, а также сможет поддержать форму перед вояжем в Словению.

Интересно узнать Конец скандала: Динамо согласилось отпустить футболистов в сборную Украины

Там сборная Украины начнет готовиться к важному поединку плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Как видим, Артем находится в отличном настроении и рад снова вернуться к любимому делу.



Довбик тренируется с киевлянами / Фото Динамо

Вокруг отъезда футболистов Динамо в сборную Украины развязался скандал. "Бело-синие" отказались отпускать игроков в расположение национальной команды в конце апреля. Но после целой горы критики изменили свое решение. 3 мая динамовцы приедут в сборную.

Напомним, что Довбик закончил первую часть сезона УПЛ в статусе лучшего бомбардира лиги. Артем наколотил в ворота соперников 14 мячей, опередив динамовца Виктора Цыганкова.