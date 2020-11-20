Звездный французский биатлонист Мартен Фуркад попал в Книгу рекордов Гиннесса уже после завершения успешной карьеры. В книгу попали сразу три рекорда спортсмена

Сезон-2019/20 стал последним для легендарного французского биатлониста Мартена Фуркада. Его заявление стало настоящей неожиданностью для всей биатлонной семьи. Успешная карьера позволила 32-летнему спортсмену записать свою фамилию в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Nordicmag.

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Рекорды француза

Сразу три достижения Мартена были отмечены. Француз – единственный семикратный обладатель Большого Хрустального глобуса.

Также биатлонисту покорился рекорд по продолжительности победной серии в общем зачете Кубка мира. Ему в течение семи сезонов удавалось держать лидерство. Третьим рекордом стало общее количество Хрустальных глобусов. В копилке Фуркада их аж 33 (7 больших и 26 малых).

Добавим, что уже осенью следующего года Фуркад выпустит автобиографическую книгу о последнем сезоне с названием "Моя мечта о золоте и снеге".

Достижения Мартена Фуркада: главное