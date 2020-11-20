Лучший биатлонист мира Фуркад попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звездный французский биатлонист Мартен Фуркад попал в Книгу рекордов Гиннесса уже после завершения успешной карьеры. В книгу попали сразу три рекорда спортсмена
Сезон-2019/20 стал последним для легендарного французского биатлониста Мартена Фуркада. Его заявление стало настоящей неожиданностью для всей биатлонной семьи. Успешная карьера позволила 32-летнему спортсмену записать свою фамилию в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Nordicmag.
Стоящее Сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира в сезоне
Рекорды француза
Сразу три достижения Мартена были отмечены. Француз – единственный семикратный обладатель Большого Хрустального глобуса.
Также биатлонисту покорился рекорд по продолжительности победной серии в общем зачете Кубка мира. Ему в течение семи сезонов удавалось держать лидерство. Третьим рекордом стало общее количество Хрустальных глобусов. В копилке Фуркада их аж 33 (7 больших и 26 малых).
Добавим, что уже осенью следующего года Фуркад выпустит автобиографическую книгу о последнем сезоне с названием "Моя мечта о золоте и снеге".
Достижения Мартена Фуркада: главное
- 149 раз поднимался на подиум Кубка мира, из них 82 раза на высшую ступень пьедестала.
- Впервые в истории семь раз подряд выиграл Кубок мира.
- В его активе 33 глобуса, из них 7 больших и 26 малых. Четыре раза добывал все малые Хрустальные глобусы за сезон.
- 28 раз становился призером чемпионата мира, из них 13 золотых наград.
- 5 раз одерживал победу на зимних Олимпийских играх
- рекорд по количеству подиумов за сезон (22) и по непрерывной серии подиумов (18)
Поделиться новостью