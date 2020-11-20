Зірковий французький біатлоніст Мартен Фуркад потрапив до Книги рекордів Гіннесса вже після завершення успішної кар'єри. В книгу потрапили відразу три рекорди спортсмена

Сезон-2019/20 став останнім для легендарного французького біатлоніста Мартена Фуркада. Його заява стала справжньою несподіванкою для всієї біатлонної сім'ї. Успішна кар'єра дозволила 32-річному спортсмену записати своє прізвище у Книгу рекордів Гіннесса, повідомляє Nordicmag.

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Рекорди француза

Відразу три досягнення Мартена були відзначені. Француз – єдиний семиразовий володар великого Кришталевого глобуса.

Також біатлоністу підкорився рекорд за тривалістю переможної серії в загальному заліку Кубка світу. Він протягом семи сезонів вдавалось тримати лідерство. Третім рекордом стала загальна кількість Кришталевих глобусів. У скарбничці Фуркада їх аж 33 (7 великих та 26 малих).

Додамо, що вже восени наступного року Фуркад випустить автобіографічну книгу про останній сезон із назвою "Моя мрія про золото та сніг".

Здобутки Мартена Фуркада: головне