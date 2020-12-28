У 10 турі Професійної Ліги Саудівської Аравії зустрічалися аутсайдери чемпіонату Аль-Наср і Дхамк.

Перший тайм зустрічі завершився з рахунком 2:1 на користь господарів. Однак вже на 3-й хвилині другої половини гри Дхамк відігрався, пише 24 канал.

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Найкращий автогол 2020 року

Майкон, перебуваючи у своєму карному майданчику спиною до воріт, спробував скинути головою м'яч у руки голкіперу. Однак бразилець дещо перестарався, так як сфера перелетіла голкіпера і опустилася під поперечину.

На відео, яке розміщене на сторінці організації "433" в інстаграмі вже зібралося понад мільйон лайків. "Найкращий автогол 2020 року", – зазначили автори поста.

Вболівальники в коментарях висловили думку, що автогол став наслідком помилки воротаря.

Цей м'яч встановив остаточний результат зустрічі – 2:2.

Відео курйозного автоголу