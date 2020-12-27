Футболисты ведущих лиг Европы прощаются с 2020 годом. В завершение некоторые футболисты решили подарить настоящие шедевры. В частности, игрок Кардиффа Уилл Волкс забил удивительный гол, который еще долго будет попадать в различные хит-парады.

Полузащитник Кардиффа Волкс забил невероятный гол 26 декабря в рамках 21-го тура Чемпионшипа. Об этом сообщает 24 канал.

Смотрите также Футбольная Санта-Барбара: собака с бутсой в зубах выбежала на поле и нашла хозяина – видео

Мяч пролетел половину поля

В рамках второго по силе футбольного дивизиона Англии Волкс огорчил Брентфорд. Игрок сборной Уэльса отличился на 3-й компенсированной минуте к первому тайму.

Он получил пас в центре поля от Роберта Глатзеля и ударом в касание отправил мяч в ворота со своей половины поля. До владений голкипера гостей Дэвид Рая было более 50 метров.

Но несмотря на такую большую по футбольным меркам дистанцию испанский вратарь не смог помочь. Он далеко вышел с линии ворот и оказался бессильным как-то предотвратить гол.

27-летний Волкс еще и эффектно отпраздновал, выполнив сальто.

Смотрите видео гола Волкса (с 01:09)

Шедевр не помог Кардиффу

К сожалению, в футболе красивые голы оцениваются, как и самые нелепые. Во втором тайме хозяева пропустили 3 мяча и проиграли со счетом 2:3.

Кардифф с 29 очками находится на 12-м месте. Брентфорд идет 4-м – 38 очков.